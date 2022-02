Book of Demons krijgt fysieke release op de Switch

Super Rare Games brengt de titel fysiek naar de Switch.

De nieuwste game die Super Rare Games fysiek naar Nintendo´s hybride console brengt is bekend. In samenwerking met 505 Games brengt Super Rare Games het spel Book of Demons naar Nintendo´s hybride console. In totaal zullen er slechts 4.000 exemplaren worden uitgebracht. Vanaf 17 februari 19:00 uur Nederlandse tijd is deze fysieke versie te bestellen op de website superraregames.com. Deze gelimiteerde release bevat naast de game zelf ook een handleiding in kleur, artwork, een sticker en exclusieve kaarten.

Book of Demons is een hack & slash game die je wellicht nog het beste kan omschrijven als een combinatie tussen Diablo en Paper Mario. In dit spel beschikken spelers echter over kaarten in plaats van wapens. Door deze kaarten krijg je de vaardigheden die nodig zijn om vijanden te verslaan. De aankomende fysieke versie van de game zie je hieronder afgebeeld: