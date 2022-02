Vervolg op hilarisch reclamefilmpje Pokémon Legends: Arceus online 

Zie hoe Munchlax opnieuw de show steelt in het vierde reclamefilmpje!

The Pokémon Company trakteert de fans de laatste dagen op meerdere reclamefilmpjes voor hun nieuwste titel Pokémon Legends: Arceus. Dit is immers al het vierde hilarische reclamefilmpje. Deze keer wordt er geen nieuwe Pokémon uit het spel geïntroduceerd, maar keert Munchlax uit het eerste filmpje terug. Het filmpje van vandaag is tevens een direct vervolg op die eerder verschenen reclame.

Mocht je de andere filmpjes gemist hebben, kun je hier kijken naar Basculegion en Hisuian Growlithe.

Wij zijn benieuwd of je deze reeks reclamefilmpjes ook zo hilarisch vindt. Laat het weten in een reactie hieronder!