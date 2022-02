Untold Tales deelt nieuwe gameplaybeelden van What Lies in the Multiverse

Bekijk hier 10 minuten aan gameplaybeelden van What Lies in the Multiverse!

Volgende maand verschijnt de puzzel, platform-game What Lies in the Multiverse van ontwikkelaar Studio Voyager. Omdat de game al bijna uitkomt heeft het YouTube-Kanaal van game-uitgever Untold Tales 10 minuten aan gameplaybeelden gedeeld. Deze worden ondersteund door commentaar van de community ontwikkelaar.

In What Lies in the Multiverse overwin je platformuitdagingen en los je puzzels op door steeds van universum te veranderen. Dit zien we ook in de gameplaybeelden terug wanneer de speler ijs in water verandert en andersom. What Lies in the Multiverse wordt de eerste game van ontwikkelaar Studio Voyager, een team bestaande uit twee personen. Buiten de puzzel, platform-gameplay bevat de game ook een verhaal met een goede mix van comedy en emoties, maar speelt het tegelijkertijd ook in op de duisterekant van de mens. De game zal op 4 maart verschijnen in de Nintendo eshop. Bekijk de gameplaybeelden hieronder: