[Roundtable] Dit verwacht (en hoopt) de DN-redactie van de aankomende Nintendo Direct

In de nieuwste roundtable schotelt de redactie je hun verwachtingen (en wensen) voor de aankomende Nintendo Direct voor!

Een gloednieuwe Nintendo Direct komt eraan en dat bleek op onze redactie het ideale moment te zijn voor een nieuwe roundtable. In de DN Roundtable lees je regelmatig de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen van onze redactie. Deze keer spreken verschillende redactieleden zich uit over de aankomende Nintendo Direct. Op de eerste plaats delen we met jullie wat wij verwachten te gaan zien, maar uiteraard ook wat we hopen te gaan zien.

De nieuwe Nintendo Direct zal op 9 februari om 23:00 uur Nederlandse tijd plaats gaan vinden. Deel hieronder ook vooral jouw verwachtingen in de vorm van een reactie!

Randy

Laat ik beginnen met wat ik zowel verwacht én heel erg hoop voorbij te zien komen: Kirby en de Vergeten Wereld. Eind september werd er tijdens een Nintendo Direct aangekondigd dat Kirby en de Vergeten Wereld naar Nintendo’s hybride console gaat komen en inmiddels komt de release toch wel erg dichtbij. Op 25 maart verschijnt de game, maar voor mijn gevoel weet ik nog zoveel niet over deze nieuwe Kirby-titel. Als het nu een doorsnee 2D Kirby-titel was, dan had ik dat nog wel begrepen. Deze nieuwe titel brengt echter zoveel vernieuwing in de serie, dat daar best wat meer aandacht aan gegeven mag worden. Hoeveel vrijheid krijgen we bijvoorbeeld daadwerkelijk? En zo heb ik nog wel meer vragen over het nieuwste deel in één van mijn favoriete series!

Verder hoop ik dat Bayonetta 3 voorbij komt, het liefst met een releasedatum. Want eerlijk is eerlijk, we wachten daar al veel te lang op. Het vervolg op Breath of the Wild is er ook een die ik graag voorbij zie komen, maar ergens vermoed ik dat Nintendo dat nog even bewaard voor rond de E3. En dan hebben we natuurlijk nog het vervolg op Mario & Rabbids Sparks of Hope. Want waarom hebben we daar na juni vorig jaar vrijwel niets meer over gehoord? De hoogste tijd dus! En dan heb ik het over alle al aangekondigde spellen. Natuurlijk hoop ik ook dat er een of meerdere goede nieuwe aankondigingen voorbij gaan komen. Ik ben in elk geval erg benieuwd!

Joris

Voor de Nintendo Direct van vanavond verwacht ik voornamelijk informatie over de bekende franchises, die al voor dit jaar gepland waren. Dat zijn dus Kirby en de Vergeten Wereld, het vervolg op Breath of the Wild, Splatoon 3 en Bayonetta 3. Ook een update voor Pokémon Home zou genoemd kunnen worden, zodat eindelijk de Pokémon uit Brilliant Diamond & Shining Pearl veilig weggezet kunnen worden en in de toekomst ook de monstertjes uit Legends: Arceus. Een regelrechte verrassing zou een aankondiging zijn voor Super Mario Odyssey 2. Maar het liefste zie ik in de Direct de rentree van Professor Layton groots gepresenteerd worden!

Alice

Ik hoop dat er een Ace Attorney-spel en, net als Joris, een Professor Layton-spel aangekondigd worden tijdens de Nintendo Direct. Na afgelopen jaar eindelijk The Great Ace Attorney Chronicles gespeeld te hebben, smaakt het naar meer. Een nieuw deel zou mooi zijn of anders een collectie van Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies en Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice. Verder is een nieuwe Professor Layton-game is alweer veel te lang geleden. Katriëlle Layton was wel een leuk tussendoortje, maar niks kan voor mij tippen aan Hershel Layton. Daarom zou ook hier een collectie van alle oude Layton-games enorm gewenst zijn, zodat ik de mysteries en puzzels opnieuw kan beleven. Daarnaast verwacht ik zeker Bayonetta 3 te zien. Die game is nu alweer een aantal jaar in ontwikkeling en zou dit jaar uit moeten komen. Met wat nieuwe beelden zou ik al blij zijn, maar een releasedatum zou de kers op de taart zijn.

Jarno

Iedere keer dat een Nintendo Direct wordt aangekondigd, voelt het toch een beetje alsof het Sinterklaas is. Je weet nooit wat je te wachten staat, maar er zit altijd wel iets moois tussen. Met een veertig minuten lange Direct zal er zeker weten voor ieder wat wils zijn. Maar wat er ook gaat gebeuren, vergeet niet om alles met een korreltje zout te nemen en je verwachtingen laag te houden. Dan kan je alleen maar positief verrast worden! Mijn makkelijkste voorspelling is dat we een nieuwe trailer zullen krijgen voor Kirby en de Vergeten Wereld, en waarschijnlijk ook voor Triangle Strategy. Ook verwacht ik dat we in deze Direct een releasedatum zullen krijgen voor Splatoon 3. Echter zou ik niet rekenen op Bayonetta 3, Metroid Prime 4 en het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ik vermoed dat Nintendo die spellen nog achterwege houdt voor hun E3-presentatie.

Dan nu een paar van mijn spannendere wensen. Ik zou graag DLC willen zien voor Pokémon Legends: Arceus. Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat er DLC gaat komen, maar het zou ook kunnen dat ze die onthulling nog bewaren tot 27 februari, op Pokémon Day. Verder hoop ik op twee games van Square Enix. Ten eerste een console port van de Final Fantasy Pixel Remasters. Deze maand is de release van de laatste remaster, die van Final Fantasy VI, dus het zou het perfecte moment zijn voor een console release. Daarnaast hoop ik op en een nieuwe trailer voor de Dragon Quest III HD-2D remake. Ik ben een enorme Dragon Quest-fan en ik wacht al maandenlang op meer informatie over dit spel. Mijn laatste wens is een aankondiging voor een nieuwe Fire Emblem of Xenoblade game. Het is alweer drie jaar geleden sinds Fire Emblem: Three Houses en twee jaar sinds Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Het voelt als een geschikt moment om een van deze series weer eens in het zonnetje te zetten.

Robin

Ik hoop dat we een nieuwe Xenoblade game mogen zien. Misschien eentje die het einde van het eerste en tweede spel kan combineren? Voor de rest zie ik graag een nieuw Ace Attorney-deel, het is namelijk al bijna zes jaar geleden dat er een deel uitgebracht werd in de hoofdserie. Een derde deel van The Great Ace Attorney mag natuurlijk ook bekend worden gemaakt, daar heb ik geen bezwaar tegen. Die twee spellen hebben toch een grote impact op mij gehad vanaf 2017 en om ze vorig jaar eindelijk gelokaliseerd te zien was een droom die uitkwam.

Het is ook wel tijd voor de Switch-versie van Genshin Impact. De aankondiging is het enige nieuws dat we weten over de Switch-versie en het spel is al 1,5 jaar uit op onder andere pc en op mobiel. Zeker met de gelimiteerde banners en events zou het fijn zijn als ook Switch-bezitters de mooie en bijzondere wereld genaamd Teyvat mogen betreden. Ik kan eigenlijk wel uren doorgaan met spellen die ik wil zien: Mother remakes in de artstyle van Link’s Awakening, Silksong en de Zero Escape-trilogie mag ook wel eens gaan shinen naast de Danganronpa en Ace Attorney-trilogie. Maar het aller-, allerliefst zie ik een remake van Ghost Trick: Phantom Detective. Het spel is zó creatief en verdient echt een tweede kans nadat deze aan het einde van het DS-tijdperk werd uitgegeven. Het verhaal, de personages en de muziek zijn ook een en al top.

Maarten

De fanboy in mij hoopt heel graag nieuwe beelden van Zelda BOTW 2 te zien en de aankondiging van Mario kart 9. Ik denk alleen niet dat we daar deze direct op kunnen rekenen. Ik verwacht wel nieuwe beelden van Splatoon 3 te zien. Om specifiek te zijn denk ik dat we meer te zien gaan krijgen van de singleplayer. We krijgen een level te zien en we horen wellicht ook hoe de structuur van de singleplayer anders gaat zijn ten opzichte van voorgaande Splatoon-games. Ondertussen zullen ze ongetwijfeld ook weer een paar nieuwe wapens onthullen. Aangezien Kirby en de Vergeten Wereld bijna voor de deur staat, zullen we daar ook nog wel een klein trailertje voor krijgen te zien. Ook verwacht wat nieuwe beelden van Mario + Rabbids Sparks of Hope, want die komt denk ik net als de vorige game waarschijnlijk ook weer ergens rond augustus uit. Ik denk dat er ook nog wel een WiiU-port wordt getoond. De meeste games zijn inmiddels al geport, maar één van de laatste overgebleven games is: Xenoblade Chronicles X. De afgelopen jaren is deze franchise gigantisch in populariteit gegroeid en hiermee zouden dan alle delen in de reeks speelbaar zijn op de Switch. Wat ik persoonlijk nog heel graag hoop te zien is een nieuwe Donkey Kong game. Er gingen een tijdje geleden al geruchten dat Nintendo intern bezig is met het maken van een nieuwe Donkey Kong-game. Of dit nou een 2D of misschien zelfs een 3D-game wordt dat maakt mij niet uit. Ik heb zeker nu Tropical Freeze alweer bijna 8 jaar oud is weer heel veel zin in een nieuwe DK-game. Hopelijk krijgen we er deze direct of ergens in de nabije toekomst dan weer eens te zien!