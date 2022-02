Kijk je mee? Nintendo Direct om 23:00

Het is zover, tijd voor de allereerste Nintendo Direct van 2022.

Het is weer tijd om te kijken naar een gloednieuwe Nintendo Direct. Nintendo kondigde gisteren aan dat ze vandaag hun eerste Direct in maanden uitzenden. De Direct zal 40 minuten duren en bevat vooral informatie over de eerste helft van dit jaar. Hoewel dat bij Nintendo vaak niets zegt en er nog een aantal verrassingen zijn voor latere periodes zul je dus niet te veel grote games moeten verwachten. Wel zal zeer waarschijnlijk Advance Wars langskomen. Deze game is namelijk eerder verplaatst naar het voorjaar van dit jaar.