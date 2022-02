[Special] Tips voor de beginnende Pokémon Legends: Arceus-speler

Pokémon Legends: Arceus is nu even uit, maar voor de beginnende speler hebben wij wat tips opgesteld.

Pokémon Legends: Arceus is inmiddels uit en speciaal voor alle beginnende spelers hebben wij een uitgebreide lijst met tips samengesteld. Sommigen zijn ook zeker handig wanneer je al even bezig bent.

Het grootste gedeelte van het spel bestaat natuurlijk uit het vullen van de Pokédex, maar hoe doe je dat nu effectief? Hoe kun je het maximale uit je tocht door Hisui halen en met dezelfde klap: hoe kun je snel je Galaxy Team rank verhogen? Ook zijn er natuurlijk tips over het effectief trainen van je Pokémon.

Ga niet altijd het gevecht aan

Wat nieuw is in Legends: Arceus is de mogelijkheid om Pokémon te vangen zonder eerst in gevecht te gaan. Zeker in het begin is dit de slimste manier om Pokémon te vangen. Je Pokémon krijgen namelijk nog steeds experience points, maar je hoeft niet elke twee minuten terug naar het kamp om te healen en nieuwe items te maken. Daarnaast hebben verschillende Pokémon nogal de neiging om weg te rennen als je het gevecht start of wanneer ze je zien. Denk hierbij onder andere aan Starly en Glameow. Om te voorkomen dat dit gebeurt, kun je het beste gebukt dichter bij de Pokémon komen en een berry gooien om ze af te leiden.

Val vanuit de rug aan

Of je nu wilt vechten of niet, zorg dat je altijd in de rug van de Pokémon de move maakt. Als je namelijk gaat vechten kun je jouw Pokémon tegen de wilde Pokémon aangooien, waardoor ze verward raken en vaak één of twee beurten niets kunnen doen. Perfect om een voorsprong te krijgen. Wanneer je onopgemerkt de Pokémon gaat vangen zorgt het gooien tegen de rug aan voor een critical throw. Hierdoor blijft een Pokémon beter zitten.

Je kunt altijd wegrennen van wilde Pokémon

Wanneer je merkt dat je het niet gaat redden met je Pokémon kun je gewoon wegrennen van het gevecht. Tijdens gevechten kun je namelijk vrij rondlopen en door ver genoeg van het gevecht weg te lopen eindigt deze. Wat misschien ook handig is om te weten: als al je Pokémon K.O. gaan kun je alsnog veilig naar een kamp komen. Je zult niet automatisch game over gaan wanneer jouw Pokémon op zijn.

Pokédex en Galaxy Rank

De Pokédex is een interessante in dit spel. Normaal was het zo dat je één keer een Pokémon moest vangen om alle informatie te krijgen. Dit keer is dat niet het geval. Je zult namelijk verschillende research tasks moeten uitvoeren. Dit kan echt vanalles zijn. Van een aantal Pokémon vangen, tot specifieke vormen vangen. Of zelfs het gebruik van specifieke aanvallen zien of vaker de Pokémon evolueren. Elke Pokémon heeft andere taken en het is daarom handig om een systeem hiervoor te bedenken. Zeker als je bedenkt dat sommige taken meer punten geven voor het research level.

De rode taken helpen je met sneller levelen

Wat ik persoonlijk deed, is bij elke Pokémon die ik tegenkwam kijken wat de makkelijke taken waren en de belangrijkere rode taken. Was één van de taken dat ik ze eten moest geven? Dan gaf ik ze genoeg berries tot ik die taak volledig had afgerond. Hetzelfde voor vangen. Ik vind altijd een aantal Pokémon van dezelfde soort aangezien het vangen altijd een belangrijke taak is alsmede een makkelijke manier is om de Pokédex-levels te verhogen.

Iets anders wat ik zou aanraden is om achter Alpha Pokémon aan te gaan (natuurlijk niet als deze 30 levels hoger zijn). Deze Pokémon zijn niet alleen sterker, maar hebben vaak ook een aparte taak en dat levert meer geld op wanneer je je resultaten aan de professor doorgeeft. Hier op inhakend is het slim om niet al te vaak naar de professor te gaan. Je krijgt namelijk voor de Pokémon die je vangt geld en wanneer je speciale elementen voltooid krijg je extra. Denk aan het vangen van tien of meer Pokémon of zoals eerder genoemd een Alpha Pokémon. Met dat geld kun je dan weer flink inslaan met items.

Galaxy Rank

Het vullen van je Pokédex heeft verschillende functies in het spel. Natuurlijk is het je hoofddoel, maar ook voor verschillende andere spelelementen is het handig. Zoals de Galaxy Rank. Het voltooien van de research tasks geven namelijk experience voor het Galaxy Team. Met genoeg experience kun je door naar de volgende rank. Het is slim om dit zo snel mogelijk te doen want het heeft meerdere voordelen. Zo kun je met een hogere rank naar nieuwe gebieden, maar ook luisteren Pokémon met hogere levels naar je en kun je betere items gebruiken en maken. Zeker handig aangezien betere Poké Balls hier ook aan verbonden zijn.

Pokémon trainen

Het trainen van Pokémon blijft grotendeels hetzelfde, maar er zijn een paar aanpassingen aan hoe experience toegekend wordt. Je ontvangt nu namelijk experience voor al je Pokémon voor iedere gevangen Pokémon, en voor elk gevecht dat je wint. Echter met het vechten is er wat anders. Pokémon krijgen nu pas aan het einde van gevechten experience. Wanneer je dus tegen een Pokémon wielder (trainer) vecht met meerdere Pokémon, krijg je pas aan het einde experience. Het vervelende hieraan is dat wanneer een Pokémon halverwege K.O. gaat, die geen experience krijgt (behalve als je een revive gebruikt). Houdt hier dus rekening mee wanneer je Pokémon wilt trainen.

Wat ook goed is om te weten: je kunt altijd je moveset aanpassen.

Nieuwe evolutiemethoden

Over de jaren zijn er een flinke lading unieke evolutiemethodes geweest in de franchise. Van het ruilen van Pokémon tot het omdraaien van je 3DS. In Legends: Arceus zijn hier wat elementen bij gekomen. Zo zullen Pokémon nu niet meer automatisch evolueren. Je kunt ze nu handmatig evolueren wanneer je wilt nadat ze aan de specifieke taken hebben voldaan. Voor de meesten is dit gewoon het benodigde level halen. Sommige Pokémon hebben dus wat extra’s nodig.

Het ruilen van Pokémon is in elk geval niet meer nodig. Een speciaal item, de linking cord, laat Pokémon als Haunter evolueren zonder de noodzaak tot ruilen. Sommige van de nieuwe vormen hebben echter ook weer wat unieks. Zo zul je voor de ene een aantal keren een “strong move” uit moeten voeren of juist jezelf schade toe moeten brengen met recoil. Eén Pokémon evolueert zelfs alleen met een item die alleen werkt tijdens volle maan.

Laat ze gaan

In Legends: Arceus zul je waarschijnlijk veel overtollige Pokémon vangen. Wanneer je deze Pokémon vrijlaat zul je zogenaamde ‘Grit’ items krijgen. Grit komt in meerdere vormen zoals Dust en Pebbles en heeft als effect dat je Pokémon hun EV kunt trainen. Deze levels zijn enorm belangrijk voor hoe sterk je Pokémon zijn en lopen van 0 tot en met 10. Het is dus slim om je meest gebruikte Pokémon hier goed mee te trainen.

Pak wat je pakken kunt

Hisui ligt bezaaid met dingen die je kunt oprapen en vele quests die je kunt uitvoeren. Het is dan ook aan te raden om te pakken wat je pakken kunt.

Items

Elk gebied heeft items die je kunt verzamelen. Van planten die je zo kunt plukken tot berries in bomen en mineralen in stenen. Maar hoe belangrijk is het dat je deze voorwerpen opraapt? Best wel flink. Van het gebruik om te craften tot het afleveren van materiaal voor requests; je hebt het eigenlijk constant nodig. Berries kun je bovendien ook nog eens gebruiken om Pokémon eten te geven of PP te herstellen. Zeker wanneer je een item-locatie ziet glinsteren is het aangeraden om er langs te gaan, want vaak zul je iets van Stardust krijgen wat je goed helpt met geld te verdienen.

Je satchel (je tas) is echter beperkt in het aantal items die je mee kunt nemen dus hier zul je ook slim mee moeten zijn. Neem bijvoorbeeld niet te veel verschillende soorten ballen mee en investeer in het uitbreiden van de satchel. Je kunt namelijk door geld uit te geven bij een NPC in de Galaxy Building je satchel flink uitbreiden. Zeker wanneer je verder komt en meer items tegenkomt, is dat enorm handig om te hebben. Totaal kun je dit 39 keer uitvoeren waardoor je maximale items die je mee kunt nemen van 20 naar 59 gaan. De latere uitbreidingen worden echter wel enorm duur.

Requests

Naast de verhaalmissies heb je ook verschillende requests in het spel. Deze requests zijn vaak wat kleinere opdrachten of opdrachten die je makkelijk haalt tijdens het spel door te lopen. Mijn tip hier is het accepteren van alle requests die je tegenkomt. Het voltooien geeft namelijk vaak handige beloningen. Dit kunnen Poké Balls zijn, maar ook evolutie-items of items die je voor veel geld kunt verkopen. Eén specifieke request heeft als beloning zelfs een Pokémon die je verder niet kunt vangen. Het is dus ook handig voor het vullen van je dex.

Lost Satchels

Wanneer je verbindt met het internet, kun je lost satchels tegenkomen in de wereld. Deze verschijnen in je wereldkaart als een tasje en kun je oprapen als je ze tegenkomt. Helaas krijg je de inhoud van de tasjes niet, maar je krijgt wel Merit Points. Je stuurt de tassen namelijk terug naar de rechtmatige eigenaren die hem verloren zijn nadat hun personage K.O. ging. Deze merit points kunnen makkelijk gebruikt worden voor het aanschaffen van zeldzame evolutie-items. Ik raad aan om de Ice Stone en Leaf Stone te vermijden want de Ice Rock en Moss Rock zitten gewoon in het spel waardoor je deze niet nodig hebt.

Space-Time Distortions

Soms in het spel (na het kalmeren van Kleavor) krijg je een melding dat een Space-Time Distortion aan het vormen is. Deze koepelvormige gebieden laten zeldzame en soms unieke Pokémon spawnen. Daarnaast liggen er ook unieke en zeldzame items om op te rapen. Ze verschijnen echter maar zelden waardoor je eigenlijk alles moet laten vallen en die kant op moet gaan wanneer er één verschijnt. Pokémon als Shieldon en Cranidos zijn namelijk exclusief voor deze plekken. Let alleen wel op dat vanaf het moment dat de melding verschijnt het vijf minuten duurt voor die echt gevormd is en de Pokémon & items verschijnen. Vanaf dan heb je beperkt de tijd om alles te vangen en te verzamelen. Dit is iets wat ik in het begin niet wist waardoor ik een paar keer ben vertrokken voor die daadwerkelijk gevormd was.

Shinies

In deze Pokémon zitten natuurlijk ook shiny Pokémon. Voor de hunters is er goed nieuws. Er zijn namelijk makkelijke manieren om erachter te komen of een Pokémon shiny is. Zo spawnen ze gewoon in de wereld. Dit gebeurd met een speciaal geluidje en een glinstering. Hierdoor zul je ze als speler niet zo snel missen.

De normale rate dat shinies verschijnen is zoals normaal 1 op 4096. Er zijn alleen wel wat manieren om je kans te verhogen. Voor iedere Pokémon die je level 10 hebt in de dex zal je een extra kans krijgen (2 op 4096). Als je een perfecte entry hebt, dus alle taken voltooid, gaat het omhoog naar 4 op 4096. Wanneer je alle Pokémon level 10 in de dex hebt (242 Pokémon) krijg je een Shiny Charm waardoor het voor level 10 Pokémon een kans van 5 op 4096 wordt. Perfecte entries hebben dan een kans van 7 op 4096.

Tot slot heb je nog mass outbreaks. In deze speciale evenementen komt er van één bepaalde Pokémon een grote lading in een gebied. Hierbij zijn de kansen op een shiny van die Pokémon ook flink verhoogd naar 26 op 4096.

Gyro, obstakels

Nog een paar laatste algemene tips om mee af te sluiten. Zo kun je bewegingsbesturing aanzetten in de instellingen waardoor je beter kunt richten met het gooien van ballen. Hiervoor hoef je alleen maar de slider naar één of twee te gaan. Hoger wordt waarschijnlijk te gevoelig.

Op sommige plekken zul je stenen tegenkomen die eruitzien alsof je ze kunt opblazen. Deze zijn inderdaad breekbaar. Het enige wat je hiervoor moet doen is een Pokémon dicht naast de stenen te gooien. Deze maakt ze dan kapot waardoor een nieuwe doorgang ontstaat.