River City Girls Zero krijgt releasedatum

Op 14 februari zal deze beat-’em-up verschijnen voor de Nintendo Switch!

In december vorig jaar werd River City Girls Zero nog uitgesteld naar 2022. Gelukkig zullen Switch-bezitters niet lang meer moeten wachten. Ontwikkelaar WayForward heeft namelijk aangekondigd dat het spel op 14 februari uit zal komen voor de Nintendo Switch. Het spel zal dan ook in de eShop aan te schaffen zijn. Mocht je een fysieke versie willen, dan is er ook een optie. Limited Run Games heeft namelijk vanaf nu tot 13 maart de pre-orders openstaan voor drie verschillende fysieke edities van River City Girls Zero. De standaardversie kost $34,99, de Classic Edition $64,99 en de Ultimate Edition $149,99. Hierna zal je geen exemplaar meer kunnen kopen. Dus wees er op tijd bij als je de fysieke versie wil hebben.

River City Girls Zero is een heruitgave van een River City-spel op de SNES dat nooit buiten Japan is verschenen. Deze beat-‘em-up heeft daarbij nieuwe cutscenes en intro gekregen. Het verhaal draait om Misako en Kyoko die voor de eerste keer zullen samenwerken met Kunio en Riki.

Kijk jij uit naar River City Girls Zero? Laat het ons weten in de reacties!