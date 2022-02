Pokémon beleefde in 2021 een gigantisch jaar in Europa

Pokémon heeft flink wat omzet gedraaid het afgelopen jaar.

Pokémon heeft afgelopen jaar een bijzonder jaar achter de rug gehad. Zo werd de franchise maar liefst 25 jaar oud en dat vierden ze dan ook groots. Met speciale ruilkaarten, een CD en games was er voor iedere Pokémon-fan wel wat bij. Nu blijkt dat dit ook heeft gezorgd voor ruime omzetstijgingen binnen Europa.

In 2021 was Pokémon bijvoorbeeld in Frankrijk, België en Nederland het nummer 1-speelgoed. In deze landen plus het Verenigd Koninkrijk en Duitsland heeft de merchandise dan ook de hoogste omzetstijging gehad vergeleken met andere merken. Het heeft dan ook de ‘Best Gaming Licensed Property’ gewonnen bij The Licensing Awards.

De stijging was was in de verschillende landen zo hoog dat ze veelal verdubbeld worden. Zo steeg het in Frankrijk met 102%, V.K. met 78%, Duitsland met 100%, Belgie met 125% en Nederland met maar liefst 183%. Dit is ook te verklaren doordat de franchise met vijf producten in de top 50 van speelgoed van het jaar stond. Hieronder viel ook het Pokémon TCG Battle Academy welke nu al € 5 miljoen heeft opgebracht. Deze stond dan ook op plek zeven van deze ranglijst.

Dankzij deze enorme stijgingen heeft The Pokémon Company International besloten om in de toekomst lokale marketing te gaan starten in Polen, Slowakije, Tsjechië en Israël.

Nu houdt het in 2022 niet opeens op. Zo verscheen recent nog Pokémon Legends: Arceus, welke in één week al 6,5 miljoen exemplaren heeft verkocht. Daarnaast verschijnt op 25 februari een nieuwe TCG-uitbreiding. Brilliant Stars komt dan uit en voegt een nieuw spelmechanisme, VSTAR, toe. Mathieu Galante van The Pokémon Company is in ieder geval erg enthousiast over de toekomst.



“2021 was een uitzonderlijk jaar voor Pokémon. Ons overvolle programma van spannende activiteiten en lanceringen van nieuwe en verschillende premiumproducten, waaronder talloze geweldige jubileumproducten, heeft geresulteerd in een grote vraag en stijging van de omzet. We zijn erg blij met de uitstekende retailresultaten. Dit laat het aanhoudende iconische culturele belang van het merk zien. We blijven dan ook zeer gefocust om onze fans in de komende maanden nog meer innovaties te bieden.” Mathieu Galante, Licensing Director EMEA van The Pokémon Company International

Pokémon in cijfers

Pokémon is de best lopende franchise ter wereld en één van de succesvolste gamefranchise. In 25 jaar tijd heeft de franchise meer dan 368 miljoen spellen verkocht. Dit is nog naast de 1 miljard downloads van Pokémon Go. Daarnaast zijn er 22 miljard kaarten verkocht in 77 landen. Deze zijn totaal in 13 talen verschenen. Tot slot is de anime onverminderd populair. Ondertussen zijn hiervan 24 seizoenen verschenen met totaal meer dan 1000 afleveringen. Deze zijn verschenen in 176 landen en zijn vertaald naar maar liefst 30 talen.