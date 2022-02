Nintendo Direct verschijnt morgen om 23:00

Morgen kunnen we weer flink wat nieuws vanaf Nintendo verwachten.

Het is weer tijd om (voorzichtig) te hypen, Nintendo heeft zojuist hun eerste Nintendo Direct voor dit jaar aangekondigd. De direct is al morgen en zal vooral gaan over de eerste helft van 2022. Hoewel er niets bekend is verder over de inhoud van de presentatie die 40 minuten duurt, is het verwacht dat onder andere Advance Wars voorbij zal komen.

Kijk op woensdag 9 februari om 23:00 uur naar een nieuwe #NintendoDirect-livestream met ongeveer 40 minuten aan informatie die is gericht op #NintendoSwitch-games die in de eerste helft van 2022 worden uitgebracht.



