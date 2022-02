Een bijzonder skate-avontuur in lanceringstrailer OlliOlli World 

De hoogste tijd voor een nieuwe trailer vol met beelden.

OlliOlli World is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en om de release van de game te vieren is er een bijbehorende lanceringstrailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen. OlliOlli World is een skateboardspel maar dan net even anders dan de doorsnee titel in dit genre.

Zo neemt het spel je mee naar de levendige wereld Radland waar je kleurrijke personages zal ontmoeten. Dit alles doe je door trucjes op je skateboard uit te voeren. Onderweg zul je ook nog eens de mystieke skate goden tegenkomen. Tijdens het spelen zul je ook kunnen luisteren naar diverse IDM en Electronica achtergrondmuziek.

OlliOlli World is nu verkrijgbaar voor €29,99. Ben jij van plan om de game aan te schaffen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!