Derde hilarisch reclamefilmpje voor Pokémon Legends: Arceus

Bekijk nu het derde filmpje in de hilarische serie over de nieuwe Pokémon-game!

Aan populariteit voor Pokémon Legends: Arceus geen gebrek, de game is immers een regelrechte hit. Desondanks blijft The Pokémon Company hun nieuwste titel met hilarische reclamefilmpjes in het zonnetje zetten. Vorige week werden de Pokémonfans al verrast met twee grappige filmpjes. In het eerste filmpje stal Munchlax de show en in het tweede filmpje kreeg de nieuwe Pokémon Basculegion de hoofdrol. Deze week staat voor de nieuwste Pokémon-game opnieuw een nieuwe regionale Pokémon in de schijnwerpers: Hisuian Growlithe!

Ben jij benieuwd of er nog meer Pokémon in deze serie reclamefilmpjes komen? Laat ook in een reactie hieronder weten, welk reclamefilmpje je tot nu toe het leukst vindt!