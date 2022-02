Valis: The Fantasm Soldier Collection verschijnt deze week

Een klassieke side-scrolling action gametrilogie verschijnt voor het eerst in het Engels!

In de jaren ’80 en ’90 was de Valis-gameserie zeer populair in Japan en in december 2021 vierde deze serie z’n 35e verjaardag. Voor die gelegenheid werd de trilogie in het Japans met daarin Valis: The Fantasm Soldier, Valis II en Valis III voor Nintendo’s hybride console uitgebracht. Vanaf deze week kunnen spelers wereldwijd de drie bishoujo side-scrolling action games voor het eerst in het Engels spelen.

Op 10 februari 2022 kun je Valis: The Fantasm Soldier Collection in de eShop vinden voor €35,30. De fans en verzamelaars kunnen ook bij Limited Run voor $39,99 een fysieke versie bestellen. Voor deze prijs krijg je de trilogie aan games en een sound mode en een visual mode. In die twee modes kun je ontspannen genieten van de muziek en scenes uit de spellen. Alsof dat nog niet genoeg is, kun je op elk moment opslaan en laden. Daarnaast kun je kleine stukjes terugspoelen om kleine foutjes ongedaan te maken. Precies zoals je gewend bent van de NES- en SNES-collectie, die je bij Nintendo Switch Online krijgt.

Als je de SNES-collectie van Nintendo Switch Online hebt, kun je Super Valis IV spelen om alvast in de stemming te komen voor Valis: The Fantasm Soldier Collection. Ben jij een fan van deze klassieke games? Ga jij een van de Valis-games binnenkort spelen? Vertel het in een reactie hieronder!