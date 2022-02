Kwalificeer je tijdens Dutch Comic Con voor de Mario Kart finals

Rijd jij vaak als eerste over de streep in Mario Kart? Op 26 en 27 maart tijdens Dutch Comic Con kan je dat gaan bewijzen!

Volgende maand in het weekend van 26 en 27 maart vindt in de Jaarbeurs Utrecht voor het eerst sinds twee jaar weer een Dutch Comic Con plaats. Na een aantal keer uitgesteld te zijn geweest zal deze editie vooralsnog doorgaan. Bij de stand van NWTV zal je Mario Kart 8 Deluxe kunnen spelen én de beste spelers mogen dan in de finale het tegen elkaar opnemen. Ga jij flink oefenen om iedereen van de baan te rijden? Laat het ons weten!