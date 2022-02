Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles komt naar de Switch

Vanaf 10 juni kunnen Switch-bezitters eindelijk met dit spel aan de slag!

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles kwam eerder op andere platformen uit. Vorige week werd al bekend dat dit spel naar de Nintendo Switch zal komen, maar het was onduidelijk of het ook in het Westen zou verschijnen. Gelukkig heeft SEGA net bekendgemaakt dat deze game ook in het Westen op de Switch zal verschijnen. Daarnaast is ook de releasedatum bekend, vanaf 10 juni kun je ermee aan de slag.



Demon Slayer heeft zowel een manga, als een anime en binnenkort dus ook een game op de Nintendo’s hybride console. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles is een vechtspel waarin je het verhaal van de anime beleeft. Aan jou de taak om Tanjiro Kamado te helpen een Demon Slayer te worden. Dit wil hij om zijn zusje te helpen weer mens te worden. Ze was namelijk een demon geworden. In de arenagevechten vecht je met verschillende personages die elk andere vaardigheden hebben. Ook zitten in de Switch-versie alle updates die na de release op andere platformen waren toegevoegd.

Kijk jij al uit naar de Switch-versie? Laat het ons weten in de reacties. Geniet hieronder nog van een trailer van deze game.