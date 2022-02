Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic aangekondigd voor de Switch

Vanaf 28 april kan je aan de slag met dit spel!

Vandaag heeft ontwikkelaar Byking een nieuwe game aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Byking kan je mogelijk bekend voorkomen, het is namelijk de ontwikkelaar van My Hero’s One Justice. De nieuwste game van deze ontwikkelaar heet Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic. Op 28 april zal deze game al uitkomen.



Veel informatie over de game is er niet. Het enige dat we weten, is dat het spel beschreven wordt als een “new sense drawing action game”. Aangezien er binnenkort een demo zal verschijnen, is het aannemelijk dat er dan meer informatie zal komen. Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic zal via de Nintendo eShop te krijgen zijn. Wat het spel in euro’s gaat kosten is nog onbekend.



Ben jij benieuwd naar deze game? Laat het ons weten in de reacties! Hieronder kan je ook nog de aankondigingstrailer bekijken.