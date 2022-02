[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 6

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

OlliOlli World

Verschijnt op: 8 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Pak je skateboard er maar bij en rol mee met OlliOlli World! Skate door een onbekende nieuwe wereld en ontdek missies en uitdagingen om te voltooien in deze toffe nieuwe platform game voor de Nintendo Switch. Pas het uiterlijk van jouw personage aan, leer nieuwe tricks en ontdek jouw stijl terwijl je verschillende levels al rollend aan het verkennen bent. Onderweg zul je ook nog eens de mystieke skate goden tegenkomen. Tijdens het spelen zul je ook kunnen luisteren naar diverse IDM en Electronica achtergrondmuziek.

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece

Verschijnt op: 10 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €99,99

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece is een verzameling van 1.5 + 2.5 reMIX, 2.8 Final Chapter Proloque en Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) en is een game die werkt met cloud streaming. Reis door de wereld van Kingdom Hearts en volg Sora bij zijn avonturen die hij samen met zijn vrienden beleeft. Dit doet hij samen met zijn vrienden uit Disney en Pixar films. Het is zelfs mogelijk deze toffe RPG uit te testen door eerst de demo te downloaden. Dat is wel zo handig, omdat je een goede internetverbinding moet hebben. Door middel van de demo kun je dit eerst uitproberen.

Putt-Putt Saves The Zoo

Verschijnt op: 10 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Nee hoor, je hebt geen deja vu! Er is na Putt-Putt Travels Through Time begin januari nu ook een nieuwe Putt-Putt game uitgekomen. Dit keer ga je met het gezellige paarse autootje de dierentuin redden. Er is namelijk veel mis in de dierentuin! De babydieren zijn verdwenen en het is aan jou ze allemaal te vinden en te redden. Speel daarnaast spelletjes met pinguins, alligators en andere dieren die leuke missies voor jou in petto hebben!