Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 16,6 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week van februari een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, MLB The Show 22, maar liefst 16,6 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Putt-Putt Saves The Zoo, maar 34 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

MLB The Show 22 – 16,6GB

Dynasty Warriors 9 Empires – 13,7GB

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? – 10,8GB

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream – 6,1GB

Voice of Cards: The Forsaken Maiden – 2,7GB

Noel the Mortal Fate – 2,2GB

Letters: A Written Adventure – 2,1GB

Pendula Swing – The Complete Journey – 1,7GB

Monster Prom 2: Monster Camp XXL – 1,2GB

Valis: The Fantasm Soldier Collection – 920MB

Blackberry Honey – 810MB

Inua – A Story in Ice and Time – 723MB

Skautfold: Shrouded in Sanity – 560MB

Grapple Dog – 458MB

Dino Galaxy Tennis – 417MB

Slide Stories: Neko’s Journey – 330MB

Spy Fox in “Dry Cereal” – 286MB

Pajama Sam 2: Thunder And Lightning Aren’t So Frightening – 230MB

Pinball Frenzy – 215MB

Cellular Harvest – 195MB

Mr Maker 3D Level Editor – 183MB

Perpetuum Mobile – 116MB

Blipz – 101MB

Word Chef – 69MB

Plunderer’s Adventures – 48MB

Retro Bowl – 42MB

Pajama Sam: No Need to Hide When It’s Dark Outside – 35MB

Putt-Putt Saves The Zoo – 34MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!