Het sluiten van een kantoor was de reden voor de stop van Nintendo Minute

Nintendo Minute is gestopt, maar dat is niet het laatste wat we van Kit en Krysta gaan zien.

Vorig jaar kwam er een onverwachtse aankondiging vanaf Nintendo. Nintendo Minute, een YouTube show van Nintendo of America, stopte namelijk. De show was op dat moment onverminderd populair onder Nintendo-fans, maar toch stopten de hosts Kit en Krysta na meer dan 400 afleveringen. Deze afleveringen zijn over een periode van acht jaar uitgebracht en duurden nooit een minuut. Of het nu een battle tussen de twee hosts was, een interview met ontwikkelaars of live verslag van de E3.

De reden van het stopzetten was niet bekend, maar door een interview, welke hieronder ook volledig te zien is hebben we in elk geval wat inzage in de reden. De reden is namelijk dat het kantoor in Californië sluit. Hoewel iedereen mee kon verhuizen naar Redmond hebben Kit en Krysta besloten te stoppen. Aangezien ze beiden uit de regio komen. Ze houden nog steeds enorm van Nintendo, maar het was tijd voor wat nieuws.

Ook vertelden ze over de toekomstplannen die ze nu hebben. Sinds de aankondiging van het stoppen met Nintendo Minute hebben ze enorm veel reactie gekregen vanaf fans. Zoveel zelfs dat ze van plan zijn om door te gaan met het maken van content. Waarschijnlijk op een wat andere manier dan eerst, maar sowieso wel samen en inhakend op de community die ze opgebouwd hebben.