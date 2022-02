Gerucht: komt de Batman Arkham Collection naar de Switch?

De game verscheen plots op de website van een Franse distributeur.

Het zou zomaar kunnen dat de Batman Arkham Collection binnenkort naar de Switch komt. Een Franse distribiteur heeft hem namelijk op zijn website geplaatst, met een prijskaartje van €59,99 en een release datum van 31 augustus. Het is onduidelijk of het hier om een foutje of om een lek gaat. Verdere informatie wordt er helaas niet gegeven, zo is het bijvoorbeeld niet bekend welke games er in deze collectie zitten.

De Batman Arkham Games bestaan alweer een tijdje, waarbij de eerste, Batman: Arkham Asylum, alweer uit 2009 komt. Batman: Arkham City volgde in 2011, Batman: Akham Origins in 2013, en Batman Arkham Knight in 2015. Van deze games zijn Arkham City en Arkham Origins de enige twee die eerder op een Nintendo console te spelen waren. Deze waren namelijk te spelen op de Wii U. Een spin-off van de serie is overigens wel verschenen op de Wii U en 3DS, genaamd Batman: Arkham Origins Blackgate. Dit was een sidescroller beat-em-up, waar de andere games in de serie meer metroidvania open-world games zijn.

Let wel, dit zijn momenteel alleen nog maar geruchten. Een officiële aankondiging is er nog niet, al is het interessant om te melden dat diezelfde Franse distribiteur in 2018 de Witcher 3 voor zijn aankondiging online zette. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!