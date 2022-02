Bekijk hier gameplaybeelden van OlliOlli World

Geniet hier van bijna 15 minuten aan gameplay!

In het eerste kwartaal van 2021 werd er aangekondigd dat OlliOlli World datzelfde jaar nog naar Nintendo’s hybride console zou komen. Helaas kwam eind vorig jaar het nieuws naar buiten dat fans van deze skateboardgames nog iets langer moeten wachten. Gelukkig is de release inmiddels erg dichtbij want aankomende dinsdag, op 8 februari, is het spel dan eindelijk te spelen op de Nintendo Switch. Zoals we wel vaker zien verschijnen er rondom de release van een spel gameplaybeelden online en dat is ook nu het geval. Het YouTube-kanaal Super Nintendad heeft namelijk bijna 15 minuten aan beelden online gezet. OlliOlli World gaat begin volgende week voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank.

OlliOlli World neemt je mee naar de levendige wereld Radland waar je kleurrijke personages zal ontmoeten. Dit alles doe je door trucjes op je skateboard uit te voeren. Onderweg zul je ook nog eens de mystieke skate goden tegenkomen. Tijdens het spelen zul je ook kunnen luisteren naar diverse IDM en Electronica achtergrondmuziek.

Ben je benieuwd geworden naar OlliOlli World? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden.