De hoogtepunten van januari in Monthly Rewind

Bekijk de hoogtepunten van de eerste maand van 2022!

Nintendo voorziet ons alweer een tijdje van een maandelijkse videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze handige videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. Ook in het nieuwe jaar gaat Nintendo hiermee door. De Nintendo Monthly Rewind van januari staat inmiddels online.

In onderstaande video zien we onder andere Pokémon Legends: Arceus, die recent is uitgekomen. In onze review kreeg deze game een mooie 9,0. Ook kan Kirby en de Vergeten Wereld niet ontbreken. Deze titel kreeg namelijk afgelopen maand eindelijk een releasedatum. Vanaf 25 maart kan je ermee aan de slag. De hele Monthly Rewind kan je hieronder bekijken.