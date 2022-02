Voice of Cards: The Forsaken Maiden aangekondigd

Speel vanaf 17 februari 2022 de nieuwe kaarten-RPG van Square Enix!

In november vorig jaar kon je in onze review lezen dat Voice of Cards: The Isle Dragon Roars een mooie 8,0 had gekregen van Jarno. Vanaf 17 februari 2022 kun je het volgende deel, Voice of Cards: The Forsaken Maiden, op jouw Nintendo Switch spelen. Net als het eerste deel is The Forsaken Maiden van de hand van creative director Yoko Taro. Mocht je The Isle Dragon Roars nog niet gespeeld hebben, is dat geen enkel probleem. Beide delen zijn immers los van elkaar te spelen en je kunt dus kiezen met welk deel je begint.

Net als in het eerste deel bepalen speelkaarten het verloop van het verhaal in de RPG Voice of Cards: The Forsaken Maiden. Uitgever Square Enix blijft trouw aan de formule van de eerste game en de traditie van de klassieke tabletop-RPG’s en gamebooks. Maak in de onderstaande trailer kennis met de personages uit de game, die samen een eilandengroep moeten behoeden voor totale vernietiging.

Je kunt Voice of Cards: The Forsaken Maiden vanaf nu al voorbestellen in de eShop voor €29,99. Als bonus voor vroege aankoop krijg je tot en met 7 maart 2022 twee DLC’s gratis, namelijk “Whale of Fortune Pattern” en “Ocean Tile Table”. Met deze twee DLC’s krijg je een alternatieve achterzijde voor je kaarten en een oceaanthema voor je in-game speeltafel.

Voor de echte fan is voor €36,99 de game inclusief een DLC set te koop in de eShop. Hierin zitten onder andere extra kostuums voor de personages, alternatieve in-game achtergrondmuziek en een pixel art-pakket om de kaarten te voorzien van pixel art-personages. De DLC’s uit dit pakket zijn tevens los van elkaar aan te schaffen.

Laat ons ook in een reactie weten of je Voice of Cards: The Forsaken Maiden gaat voorbestellen!