[Review] Pokémon Legends: Arceus – Een legendarisch Pokémon-avontuur

Pokémon Legends: Arceus is een spel waarin Game Freak de formule flink op de schop neemt. Of dat gelukt is, lees je hier.

Toen vorig jaar Pokémon hun 25ste verjaardag begon te vieren, werd er naast remakes een compleet nieuw spel aangekondigd. Pokémon Legends: Arceus zou de speler naar het oude Sinnoh brengen. Naar de tijd waar de regio nog Hisui heette en nog weinig inwoners had. In tegenstelling tot andere spellen heeft deze game echt singleplayer als focus. De vraag is nu werkt dat goed? Het antwoord in het kort: ja werkt zeker, voor het langere antwoord zul je verder moeten lezen. Let op: De review bevat alleen als je geen enkele trailer hebt gekeken enigszins spoilers.

A tale as old as time (and space)

Pokémon Legends: Arceus is op meerdere manieren uniek. Niet alleen de gameplay is veranderd (hierover in het volgende stuk meer), maar ook weet het spel de verhaallijn op een unieke manier te vertellen. Hoewel we nog maar net zijn teruggekeerd naar Sinnoh in Brilliant Diamond en Shining Pearl, voelt de hele wereld en verhaalbuilding totaal anders aan. Het heeft op sommige momenten wat vertrouwds zoals de Galactic Team’s Cyllene die veel weg heeft van Team Galactic’s Cyrus, maar nooit voelt het als luiheid. Ditzelfde geldt voor gebieden, ja je hebt Jubilife City en Mt. Coronet, maar verder zijn er alleen verwijzingen. Zo heb je bijvoorbeeld Veilstone Cape op een locatie die grofweg overeen komt met de Veilstone City in Sinnoh.

Die punten van herkenning zorgen dus ervoor dat Hisui voor bestaande fans vertrouwd aanvoelt, maar toch fris. Die frisheid komt ook uit andere hoeken zoals de manier dat de wereld is verdeeld. Legends: Arceus heeft namelijk meerdere open gebieden die je ‘vrij’ kunt verkennen. Nu is vrij tussen aanhalingstekens, aangezien het per gebied is afgeschermd en je sommige locaties binnen gebieden alleen kunt bereiken wanneer je op een ver genoeg punt bent. Je speelt namelijk steeds meer hulpvaardige Pokémon vrij waarvan je hun kracht kunt gebruiken. Zo heb je bijvoorbeeld Basculegion om door het water heen te verplaatsen.

Elk gebied is natuurlijk uniek. Zo heb je onder andere grasvelden, de bergen en het sneeuwgebied. Niet alleen vind je hier unieke Pokémon (met wat overlap natuurlijk) om je Pokédex te vullen, maar ook bevat elk gebied informatie over het mysterieuze verhaal wat zich namelijk op de achtergrond ontwikkelt. Legends: Arceus is namelijk niet alleen een spel waarmee je een Pokédex moet vullen, maar er is ook daadwerkelijk een verhaallijn.

Boven Mt. Coronet zit namelijk een gigantische scheur in het ruimte-tijd continuüm. Door deze scheur raken verschillende Pokémon, die afstammen van een historische lijn beschermers van Hisui, van slag. Er is niet meer mee te onderhandelen en het is dan ook aan jou om deze Pokémon in elke regio te kalmeren. Ondertussen leer je van de Wardens steeds meer over de geschiedenis van die Pokémon en hun plaats in de geschiedenis van Hisui. Het verwijst dan ook steeds terug naar legende van een ancient hero. Zeker voor fans van Sinnoh is het verhaal enorm interessant aangezien het meer diepte geeft.

Pokémon-gameplay op de schop

Pokémon staat toch wel bekend om zijn conservatieve gameplay. In de ruim 25 jaar dat de franchise bestaat, zijn mechanics vaak uitgebreid. Soms zijn er wat grotere veranderingen zoals een nieuw type, dynamax en mega evolutions, maar dat is enorm sporadisch. Legends: Arceus gooit veel hier van op de schop. Ook buiten de opbouw van de wereld is namelijk veel nieuw.

Zo merk je aan alles dat dit spel gemaakt is om alleen te spelen. Een nieuw item vervangt de noodzaak om Pokémon te ruilen en zo goed als alle Pokémon zijn in het wild te vinden. Het verhaal treedt op de voorgrond en ook het vechten neemt een stap naar achteren.

Vechten wordt namelijk, maar sporadisch verplicht. Slechts enkele Pokémon hebben het echt nodig en trainers zijn in de tijd van Hisui ook nergens te bekennen. Je hebt een paar Pokémon-wielders (geen trainers), maar daar houdt het dan mee op. Je kunt er wel voor kiezen om met elke wilde Pokémon het gevecht aan te gaan natuurlijk, maar juist de afwisseling maakt het leuk. De ene keer sluip je rond, gooi je eten naar een Pichu om hem te lokken en vang je hem uit het niets. De andere keer vecht je voor je leven tegen een Alpha Pokémon.

Vechten op een nieuwe manier

Wanneer je besluit om te vechten, is het ook flink aangepast. In feite is het wel nog steeds turn-based, maar niet meer specifiek om en om. Zo kan de snelheid van een Pokémon ervoor zorgen dat die soms twee keer achter elkaar mag aanvallen. Wanneer je dit nog combineert met elementen als Agile Style en Strong Style, kan dat voor flinke voordelen zorgen. Agile Style maakt je aanval wat zwakker, maar zorgt ervoor dat je sneller weer aan de beurt bent. Dit leidt soms tot het feit dat je drie keer achter elkaar kunt aanvallen (of aangevallen wordt). Strong Style doet het tegenovergestelde. Die maakt het sterker, maar zorgt voor een tragere volgende beurt. Dit zorgt voor extra tactiek, zeker als je je bedenkt dat beide stijlen ervoor zorgen dat één aanval twee PP gebruikt in plaats van de gebruikelijke één.

Hier houden de veranderingen echter ook niet op. Zo zijn status condities als sleep vervangen door drowsy en verdwijnen ze na ieder gevecht. Daarnaast kun je zolang je niet in menu’s zit met je personage vrij rondlopen. Dit heeft niet alleen als bonus dat je het gevecht van alle kanten kunt zien, maar ook kun je van wilde Pokémon altijd wegrennen door ver weg te lopen. Het gevecht stopt dan automatisch.

RPG-elementen

Legends: Arceus heeft ook wat andere elementen toegevoegd die niet of amper in oude Pokémon-spellen zaten. Zo heb je een craftingsysteem en requests. Door middel van crafting kun je verschillende producten maken. Van Poké Balls tot revives en potions. Zolang je het recept hebt vrijgespeeld, kun je het maken. De onderdelen die je hiervoor nodig hebt, vind je dan ook overal. Van berries in de bomen tot steen in ore deposits. Je hebt eigenlijk constant wel iets wat je kunt oprapen. Alles is namelijk nuttig.

Daarnaast heb je nog requests. Dit zijn eigenlijk zijmissies, die je van alles kunnen laten doen. Van het completen van de Pokédex entry van een bepaalde Pokémon tot het vangen van een Pokémon. De diversiteit van de missies is flink hoog waardoor het ook leuk blijft om ze uit te voeren. Vaak helpen ze je alleen maar in het voltooien van de hoofdmissies en het vullen van de dex.

Ook wat missers

Het spel is ook niet perfect en dat hoeft ook niet, zolang het positieve het negatieve maar overtreft. Toch is het belangrijk ook de negatievere aspecten van het spel te bespreken. Legends: Arceus heeft namelijk ook negatieve kanten.

Grafisch is het spel namelijk niet spectaculair. Het is zeker verbeterd ten opzichte van Sword en Shield, maar verre van het maximale wat de Switch zou kunnen. Je zult best wel veel pop-in ervaren (dat assets redelijk laat geladen worden in beeld) en ook grafische glitches met bijvoorbeeld het gras waarvan de animatie niet soepel loopt zijn aanwezig. Tot slot zul je merken dat Pokémon in de verte minder frames gebruiken. Dit doen ze natuurlijk om kracht te besparen, maar het ziet er wel gek uit als een Pokémon met een frame per seconde verplaatst.

Ook in gevechten zitten er een paar rare dingen. Zo krijgen je Pokémon geen experience per verslagen Pokémon, maar per battle. Als je dus tegen zes Pokémon moet en je Pokémon gaat bij de vijfde KO, dan krijgt die geen experience points (tenzij je een revive gebruikt). Daarnaast heb je gevechten met ’trainers’, waarin jij met één Pokémon drie tegenstanders tegelijk moet verslaan. Het is leuk voor de uitdaging, maar voelt toch wat oneerlijk. Zeker als die allemaal dubbel kunnen aanvallen voor jij één aanval kunt doen.

Conclusie

Pokémon Legends: Arceus is een geweldige ervaring voor Pokémon-liefhebbers. De gameplay is voldoende veranderd om compleet anders aan te voelen en bovendien werkt het ook gewoon ontzettend fijn. Ja, het heeft wat grafische minpunten, maar de gameplay wordt er amper door verbroken waardoor het geen enorm minpunt is. Enige jammere is toch wel dat er geen mogelijkheid is om tegen vrienden te vechten.

+ Uniek Pokémon avontuur

+ Verschillende upgrades in gameplay die ook wel in de normale spellen mogen terugkomen

+ Verhaallijn beste uit een Pokémon-spel

– Grafische problemen

DN-Score: 9,0