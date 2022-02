Launchtrailer Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Weet jij alle mysteries op te lossen?

Het is tijd om je detective skills los te laten. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments is namelijk verschenen op de Nintendo Switch. Daarom viert Frogwares deze release door een launchtrailer online te zetten. Hierin wordt de game nog even van zijn beste kant getoond. Je kunt hem hieronder bekijken.

Kruip in de huid van de beroemdste detective aller tijden: Sherlock Holmes. Gebruik je indrukwekkende talenten als detective om zes spannende zaken op te lossen, waarvan er geen één hetzelfde is. Moorden, vermiste personen, spectaculaire roven en onderzoeken waarbij je de randjes van de realiteit moet opzoeken. Jij bent daarnaast degene die uiteindelijk de schuldige aanwijst en daarbij zelfs hun lot bepaalt. Volg je je eigen morele kompas? Of is de wet voor jou heilig?