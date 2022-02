Grapple Dog verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Bekijk hier de aankondigingstrailer en gameplaybeelden!

Eind vorige maand werd er door ontwikkelaar Medallion Games en uitgever Super Rare Originals bekendgemaakt dat Grapple Dog naar de Nintendo Switch gaat komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet heel lang meer op deze actie-platformer te wachten, want volgende week donderdag op 10 februari is het zover. Het spel gaat voor een bedrag van €13,29 over de digitale toonbank, al krijgt de game op een later moment ook een fysieke release.

In Grapple Dog ren, spring en slinger je als het personage Pablo door zes kleurrijke werelden. Dit klinkt allemaal heel vrolijk, maar je doet dit wel met een doel. Je gaat namelijk op een missie waarbij je de robotische heerser Nul probeert te stoppen met de wereld te vernietigen. Door middel van jouw grijphaak kun je bijna door de levels vliegen, maar probeer intussen ook alle verzamelvoorwerpen te bemachtigen op geheimen plekken. Lukt het jou om de wereld te redden?

Ben je benieuwd geworden naar Grapple Dog? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer. Mocht je écht niet kunnen wachten, dan bevat de video die je onder de trailer kunt bekijken zelfs gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players.