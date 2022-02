Aegislash komt naar Pokémon Unite

Aegislash mengt zich vanaf 10 februari in de strijd!

Pokémon Unite kwam halverwege vorig jaar uit voor Nintendo’s hybride console en smartphones. Sinds de release is de game een groot succes en krijgt het ook veel nieuwe content. Zo zijn er de afgelopen maanden meerdere events geweest. Daarnaast zijn er veel nieuwe speelbare personages toegevoegd aan Pokémon Unite, zoals Tsareena en Trevenant. Die laatste heeft zich pas een paar weken geleden bij de andere personages gevoegd. Vandaag heeft het YouTube-kanaal van Pokémon Unite via een filmpje alweer een nieuw personage aangekondigd. Aegislash mengt zich vanaf 10 februari in de strijd! Heel veel is er nog niet bekend over Aegislash, maar het is wel bekend dat het een all-rounder zal zijn. In het filmpje hieronder kan je alvast wat gameplaybeelden van Aegislash zien.

Ga jij Aegislash gebruiken in Pokémon Unite? Of speel jij liever als een ander personage? Laat het ons weten in de reacties.