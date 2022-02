Ubisoft brengt multiplayergame Oddballers op 24 maart naar de Switch

Deze trefbalgame verschijnt volgende maand op de Switch!

Ubisoft heeft aangekondigd dat ze de trefbal-multiplayer-partygame Oddballers op 24 maart naar de Switch en andere platformen brengen. Deze partygame bevat een singleplayer en een multiplayer. Uniek aan de Switch-versie is dat je hem lokaal met zes mensen tegelijk kan spelen. De andere platformen zijn gelimiteerd tot vier spelers. Online is die op ieder platform met zes man tegelijk speelbaar.

In de game zul je blokkeren, ontwijken en items gooien zoals je gewend bent van trefbal. Dit is mogelijk binnen drie omgevingen met elk 30 verschillende arena’s en veel minigames. In OddBallers kan alles als wapen worden gebruikt. Van reguliere ballen tot kippen en cactussen. Alles dat je maar kunt vinden. Net als in bijvoorbeeld Smash spelen omgevingsvoorzieningen hier ook een grote rol. Zo kun je bijvoorbeeld belemmerd worden door: tennisbalwerpers, explosieve tanken en elektrische hekken.