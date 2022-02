Treasure Temples is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch

Ben je er klaar voor om het één en ander te ontdekken?

Vandaag is er door ontwikkelaar en uitgever Gamedia aangekondigd dat Switch-bezitters vanaf vandaag aan de slag kunnen gaan met Treasure Temples. De game is dus vanaf nu al te downloaden in de Nintendo eShop. Normaal gesproken gaat de titel voor een bedrag van €6,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot 9 februari 10% korting op jouw aankoop.

Treasure Temples is een puzzel-avonturenspel waarin je samen met twee jonge avonturiers opzoek gaat naar schatten. Deze personages, die je als speler allebei moet besturen, hebben diep onder de sneeuw restanten van een lang vergeten tempel ontdekt. De meer dan 140 levels, die je trotseert, zijn dus absoluut niet zonder gevaar. Pas op voor de tegels die neerstorten, dodelijke vallen en zelfs bewakers. Weet jij deze ontdekkingsreis tot een goed einde te laten komen?

Ben je benieuwd geworden naar Treasure Temples? Bekijk dan onderstaande trailer.