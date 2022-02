[Review] Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R – Vooral voor fans van de serie

De serie Fast & Furious Spy Racers heeft nu haar eigen spel, maar hoe bevalt deze?

Fast & Furious Spy Racers geniet al een tijd van succes op Netflix, maar sinds kort is het ook te vinden in spelformaat. Een racer die geschikt is volgens PEGI voor drie jaar en ouder, maar of dat ook betekent dat iedereen ervan kan genieten, is een tweede.

Fast & Furious maar anders

Fast & Furious is een langlopende franchise met niet alleen meerdere films, maar ook spin-offs waaronder een animatieserie. Van deze serie kwam in november een nieuw spel uit gericht op 6- tot 14-jarigen. Dus niet voor de jongste gamers. Niet alleen kan je racen als bekende leden van de Spy Racers, maar ook als leden van SH1FT3R, de bende waar je het tegen opneemt. Het is dus niet zoals de films, want zelfs de gadgets zijn namelijk kindvriendelijk gemaakt.

Met Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R is het mogelijk om ook voor het eerst kennis te maken met de cast van de serie. De ontwikkelaars hebben het spel zo ontwikkeld dat er geen voorkennis nodig is van de films of serie, waardoor het dus geschikt is voor iedereen die een racespel wilt spelen. Zeker aangezien het een simpel te begrijpen spel is met simpele mechanics.

Gemakkelijk om te spelen

Na een eerdere hands-off preview van het spel konden we nu zelf echt aan de slag met het spel. Na wat uren erin gestoken te hebben, moet ik zeggen dat de eerste indrukken redelijk overeind blijven staan.

Races zijn, zoals eerder al bekend, in vijf verschillende locaties. Van de Sahara tot Los Angeles, elk met een eigen toernooi die je in singleplayer zult moeten doorlopen. Wat opvalt, is dat er van de 20 racetracks in het begin maar vier direct beschikbaar zijn. Even met je vrienden racen kan dus niet zomaar zonder meteen een toernooi te doen.

De toernooien zijn redelijk simpel te begrijpen. Je kiest een personage, racet vier races door een bepaalde locatie en moet zorgen eerste te worden. Dit doe je om de plannen van SH1FT3R te dwarsbomen. Ja, er zit namelijk een verhaallijn in het spel verweven, maar die is echt flinterdun als ondersteuning en je mist eigenlijk niets als je het mist. Verder wijzen alle onderdelen zichzelf wel. Al vond ik het decoreren van de basis, die je met het menu ziet, nogal zinloos aangezien je hier niet doorheen kunt lopen. Je hebt er dus praktisch niets aan.

Racing for dummies

Dan de races zelf. Je kiest voor de cup/race het personage (en daarmee ook de auto) waarmee je wilt racen. En hier is het meeste tactiek aan verbonden. Elke auto heeft namelijk statistieken en een speciaal wapen wat je kunt gebruiken. Fast & Furious natuurlijk is geen Fast & Furious zonder wat speciale actie.

Elke auto heeft namelijk toegang tot een viertal wapens, die tegelijk op een wagen kunnen. Drie hiervan zijn universeel voor alle personages, terwijl de vierde een unieke vaardigheid is. Zo kan het een boost zijn met een schild op de achterkant, een extra wapen of een alles wegbeukende boost. Ieder personage heeft zijn eigen unieke. Deze wapens laden tijdens het rijden op en kunnen dus niet onbeperkt gebruikt worden waardoor je al enigszins tactisch moet nadenken over wanneer je wat wilt gebruiken. Wel kun je het laden versnellen door goed te driften of acties uit te voeren zoals ergens tegenaan botsen of vanaf rijden.

Het totale pakket aan tracks voelt helaas wat laag aan en ook de moeilijkheidsgraad daagt niet echt uit. Die combinatie kan het spel snel doen vervelen, zeker voor de oudere spelers. Als je weinig tracks hebt, maar het spel wel moeilijk maakt zoals bij FAST RMX is er niets aan de hand. Hetzelfde voor makkelijke CPU, dat is niet erg als je veel tracks hebt of een goede multiplayeroptie. Hier slaat het spel het helaas gewoon net mis.

Multiplayer

Er zit ook een multiplayermodus in het spel. Dit kan op twee manieren: offline en online. Bij de preview vond ik het al raar, maar offline heeft het spel de optie om met maximaal twee spelers te racen (tegen de CPU zijn de races met acht). Online ligt dit aantal op zes. De verschillende aantallen zijn op zijn minst opvallend. De reden was volgens de ontwikkelaars om meer overzicht te houden en om meer lobbies te laten spelen. Wat de keuze logischer maakt voor online, maar offline is er geen logica aan vast te knopen. Hierdoor worden vriendengroepen eigenlijk al gedwongen een ander soort racer te kiezen.

Prima uiterlijk voor de doelgroep

Audiovisueel geeft het spel je echt het gevoel midden in de animatieserie te zitten. De stijl is levendig en erg kleurrijk. De details van de omgevingen zijn wel wat slechter, maar dat merk je als je racet toch niet en voor de doelgroep is dat ook niet belangrijk. Bovendien is de muziek toepasselijk voor een actievol spel als dit. De muziek is namelijk toepasselijk voor de gebieden, maar ook voor het type spel. Zo heeft Rio het tropische deuntje, maar het is niet het relaxte en ontspannen wat we van dat gebied zijn gewend.

Conclusie

Totaal gezien ziet Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R er uit als een prima racespel voor het jongere publiek. Zelf zie ik niemand het spelen als ze ouder zijn dan twaalf. De moeilijkheidsgraad is namelijk niet echt iets om bang voor te zijn en ook de racelocaties en -tracks zijn redelijk beperkend. Tel daar de gebrekkige “couch co-op” bij op en dan zullen spelers toch sneller voor andere racers kiezen. Zeker als ze geen fan zijn van de serie.

+ De racetracks zien er goed uit

+ Racetracks hebben meerdere routes

+ Makkelijk om te leren

– Offline multiplayer is erg beperkt

– Aantal tracks voelt laag aan

– De basis voelt nutteloos aan

DN-Score 6,8