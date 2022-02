Opnieuw een hilarisch reclamefilmpje voor Pokémon Legends: Arceus

Bekijk hier de volgende hilarische reclame met een verrassende Pokémon in de hoofdrol!

Gisteren konden we al een hilarisch reclamefilmpje voor Pokémon Legends: Arceus met jullie delen. In dat filmpje speelde Munchlax de hoofdrol. Mocht je deze nog niet gezien hebben, het is de moeite waard. Vandaag heeft het YouTube-kanaal van Pokémon opnieuw een grappige reclame gedeeld. Deze keer speelt een andere Pokémon de hoofdrol. Basculegion, de evolutie van Basculin in Hisui, steelt namelijk de show. Bekijk deze reclame onderaan dit artikel.

Vind jij deze reclamefilmpjes ook zo grappig? En moeten ze doorgaan met deze filmpjes? Laat het ons weten in de reacties.