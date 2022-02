Nintendo Switch nu Nintendo’s best verkochte console aller tijden!

De hybride console is maar liefst 103,54 miljoen keer verkocht!

Vandaag heeft Nintendo haar financiële cijfers bekendgemaakt van het laatste kwartaal. Hieruit blijkt dat de Nintendo Switch 103,54 miljoen stuks heeft verkocht in de laatste vijf jaar. Dit betekent dat ze de Wii, de vorige recordhouder met ruim 101,63 miljoen verkopen, eindelijk heeft ingehaald. De Switch is hiermee de succesvolste Nintendo-console aller tijden. Hij staat nu derde van Nintendo’s meest verkochte systemen. Koploper is de DS met ruim 154,02 miljoen sales en tweede de Gameboy (Color) met 118,69 miljoen.

Bovendien heeft Nintendo ook informatie gedeeld over de verkochte Switch-games. Zo is Mario Kart 8 Deluxe nog steeds de meest verkochte game met 43,35 miljoen exemplaren. Op plek twee en drie staan Animal Crossing New Horizons (37,62 milioen) en Super Smash Bros Ultimate (27,40 miljoen). Bekijk de volledige top 10-lijst hieronder:

Mario Kart 8 Deluxe (43,35 miljoen) Animal Crossing New Horizons (37,62 miljoen) Super Smash Bros Ultimate (27,40 miljoen) The Legend of Zelda: Breath of the Wild: (25,80 miljoen) Pokemon Sword & Shield: (23,90 miljoen) Super Mario Odyssey: (23,02 miljoen) Super Mario Party: (17,39 miljoen) Pokemon: Let’s Go Pikachu & Eevee: (14,33 miljoen) Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl: (13,97 miljoen) Ring Fit Adventure: (13,53 miljoen)

Klik hier om nog meer te zien van Nintendo’s financiële resultaten.