Nieuwe trailer voor Life is Strange Remastered

De game heeft een launchtrailer gekregen voor andere platformen.

De laatste keer dat we nieuws over de Life is Strange Remastered Collection hadden was om te zeggen dat de Switch-versie van de game uitgesteld was. Hier is helaas nog niets aan veranderd, het is nog steeds een raadsel wanneer de game naar de Switch komt. Een launchtrailer is vandaag wel verschenen, maar dat is om de release op andere platformen te vieren. Voor diegene die echt niet kunnen wachten op de game kunnen hopelijk nog even teren op de trailer hieronder. De Switch-versie staat gepland voor later dit jaar.

In Life is Strange speel je als Max Caulfield, een student die fotografie studeert en die erachter komt dat ze de tijd kan terugspoelen. Ze kan hiermee haar beste vriendin Chloe Price redden, maar tegen welke prijs? Wat gebeurt er als ze teveel met de tijd speelt? De Remastered Collection brengt daarnaast verbeterde graphics en animaties, waarbij de animaties zijn verbeterd door mocap technologie.