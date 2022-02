Interactieve plattegronden Pokémon Legends: Arceus beschikbaar

Alles in kaart gebracht voor de nieuwste Pokémon-game.

Nog geen week na de officiële release van Pokémon Legends: Arceus hebben fanatieke gamers een complete en interactieve plattegrond online gezet. Heb je uren rondgedwaald in Hisui, maar kan je jouw favoriete Pokémon niet vinden? Ben je in een nieuw gebied terechtgekomen en wil je je juist voorbereiden op wat er komen gaat? Kan je het niet uitstaan dat je een request van een npc mist? Dat is geen probleem meer met deze interactieve plattegronden, waarop je letterlijk alles kan vinden.

Let op: vanwege de volledigheid van de plattegronden bevatten ze wel enkele spoilers voor Pokémon Legends: Arceus! Sommige Pokémon verschijnen bijvoorbeeld alleen wanneer je een bepaald punt in het verhaal bereikt hebt, je voldoende onderzoek hebt gedaan naar Pokémon voor de PokéDex of het gebied de juiste weersomstandigheden heeft.

