Gameplaybeelden point-and-click-game Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Een point-and-click-avontuur met het gevoel van zaterdagochtend cartoons.

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space is een point-and-click-avonturengame die gepland staat voor release op de Switch volgende maand. Om je alvast een beeld van de game te geven heeft YouTube-kanaal Nindie Spotlight nu een video online gezet waarin ze de eerste 24 minuten van de game laten zien. Deze video kun je hieronder bekijken. De game komt op 3 maart naar de Switch.

In de game speel jij als Dexter Stardust, een man die maar net kon ontsnappen nadat de Vreesians robots naar de aarde stuurde om al het leven daar te vernietigen. Deze Vreesians kwamen van de dreigende en mysterieuze tiende planeet, maar nu, 20 jaar later is een mechanische man van diezelfde tiende planeet op zoek naar Dexter. Hij heeft namelijk een belangrijke boodschap voor Dexter: Dexter zou de sleutel zijn in een plot om zowel de mensen als Vreesians te kunnen redden. Dexter en zijn goede vriend Aurora gaan samen op pad om dit avontuur tot zijn einde te zien, en het mysterie van de robot van de tiende planeet te ontrafelen!