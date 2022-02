Swords & Bones krijgt releasedatum

Vanaf 4 februari kan je aan de slag met deze pixel-platformer in retrostijl!

Eind januari konden we al melden dat Swords & Bones op de Nintendo Switch zal verschijnen. Er was toen helaas nog geen releasedatum bekend. Ontwikkelaar Seep en uitgever RedDeerGames hebben vandaag bekendgemaakt dat deze titel op 4 februari zal verschijnen. Dit is dus al over een paar dagen. Er is helaas geen nieuwe trailer gedeeld, dus hieronder kan je nogmaals de aankondigingstrailer bekijken.



Swords & Bones is een pixel-platformer in retrostijl. Deze titel haalt namelijk zijn inspiratie uit de populaire 16-bit klassiekers uit de jaren ’80 en ’90. De game combineert daarbij klassiekegameplay met moderne mechanics. Hordes aan demonen, zombies en andere enge wezens wachten je op. Ga met ze de strijd aan in een groot aantal gevarieerde levels. Daarnaast kent de game verschillende RPG-elementen zodat je jouw personage kunt upgraden en nieuwe skills kunt leren.