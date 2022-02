Probeer Ultimate Chicken Horse een week lang gratis met Games op Proef

Iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap mag de game gratis spelen!

Eens in de zoveel tijd geeft Nintendo de mogelijkheid aan alle Nintendo Switch Online-leden om bepaalde spellen tijdelijk gratis uit te proberen. De vorige Games op Proef-periode van Terraria is nog maar net voorbij en nu heeft Nintendo alweer een nieuwe titel als Games op Proef aangekondigd. Switch-bezitters kunnen namelijk binnenkort aan de slag met Ultimate Chicken Horse. Deze game kan je vanaf 9 februari tot 15 februari gratis spelen als Games op Proef. Dit is wel alleen beschikbaar voor iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap.

Ultimate Chicken Horse is een partyplatformer waarbij je samen met je vrienden een level gaat bouwen. Je kan allerlei obstakels in de weg zetten zodat het moeilijker wordt om het einde te bereiken. Zodra het level af is ga je hem spelen. Als jij het level wel haalt en je vrienden niet, dan krijg je punten!

