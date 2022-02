Mina the Hollower aangekondigd door Yacht Club Games

De makers van Shovel Knight komen met een nieuw retroavontuur!

Yacht Club Games heeft vandaag hun grote nieuwe project aangekondigd: Mina the Hollower! Net zoals Shovel Knight een eerbetoon was aan 8-bit NES games, is Mina the Hollower dat aan 8-bit Game Boy games. Visueel gezien heeft het spel heel veel weg van The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Ook vertelt Yacht Club Games dat Castlevania en zelfs Bloodborne grote inspiraties waren. Mina’s avonturen op Tenebrous Isle zijn gevuld met spannende actie, grootse bazen en grappige personages. Dus alles wat Shovel Knight zo mooi maakte, maar dan in Game Boy-stijl. Anders dan Shovel Knight echter is Mina the Hollower geen platformer, maar een action adventure.

Yacht Club Games heeft ook een Kickstarter gelanceerd voor de game. Hiermee kan je de ontwikkeling van het spel steunen en er zelf wat beloningen voor terugkrijgen. Voor diegenen die nu al helemaal overtuigd zijn van Mina the Hollower is dat dus zeker een kijkje waard. Hieronder volgen de trailer en een link naar de Kickstarter met meer informatie, dus kijk daar gerust nog naar. Wat vind jij van Mina the Hollower? Maakt de 8-bit pixelart jou al helemaal nostalgisch? Laat het ons weten in de reacties!

We’re so excited to finally reveal Mina the Hollower! It is a bone-chilling action adventure featuring classic gameplay & an 8-bit aesthetic in the style of the GBC, but refined for the modern era.



The Kickstarter is LIVE right now! For more info, visit: https://t.co/sg5GIBO2Pc pic.twitter.com/abAkeTfDBa — Yacht Club Games – Mina on Kickstarter (@YachtClubGames) February 1, 2022