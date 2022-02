Gibbon: Beyond the Trees aangekondigd voor Nintendo Switch

Slinger als een gibbon van tak naar tak!

In 2018 bracht ontwikkelaar Broken Rules de game Old Man’s Journey naar Nintendo’s hybride console. Deze game werd toen zeer goed ontvangen. Vandaag heeft Broken Rules eindelijk zijn nieuwe titel aangekondigd. Gibbon: Beyond the Trees zal begin dit jaar verschijnen op de Nintendo Switch. Deze aankondiging werd gemaakt door middel van een video op het YouTube-kanaal van Broken Rules. Bekijk deze aankondigingstrailer onderaan dit artikel.

Gibbon: Beyond the Trees gaat over een familie van gibbons in een prachtige 2D-wereld met handgeschilderde achtergronden. In dit spel moet je leren het slingeren van tak naar tak te perfectioneren. Alleen op die manier bouw je jouw snelheid op en kan je je steeds hoger en verder de lucht in slingeren. De bedreigingen voor de gibbons uit de echte wereld, zoals klimaat en ontbossing, zullen ook voorkomen in de game. De verhaalmodus bevat een verhaal van ongeveer een uur om doorheen te spelen. Daarnaast is er ook een modus waarin je moet proberen te racen naar vrijheid in procedurele gegenereerde levels.

Heb jij al zin om als gibbon van tak naar tak te slingeren en gekke capriolen uit te halen? Laat het ons weten in de reacties.