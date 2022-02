Drie games aangekondigd door ontwikkelaar Chibig

Elusive People, Kao and The Five Pirates of Mara en Mika and The Witch’s Mountain komen naar de Nintendo Switch.

Chibig hield vandaag een Chibig Presents. In deze Presents zijn drie nieuwe games voor de Nintendo Switch aangekondigd. Mogelijk kwam de naam Chibig je al bekend voor. Het is namelijk de ontwikkelaar achter Summer in Mara. De games die zijn aangekondigd zijn: Elusive People, Mika and The Witch’s Mountain en Koa and The Five Pirates of Mara.



In Elusive People moet je proberen te leren leven in een wereld die niet voor jou bedoeld is. Je bent klein, maar alles om je heen is groot. Zo moet je bijvoorbeeld leren jouw gewassen te verbouwen in een gieter of een lepel gebruiken als schep. Verder zal je op onderzoek uit moeten om voorwerpen te verzamelen. Deze game zal in 2023 verschijnen.

In Mika and The Witch’s Mountain speel je als de heks Mika met haar krachten deels gevormd. Jij moet haar helpen haar training te voltooien door de bewoners aan de voet van de berg te helpen. Dit doe je door pakjes te bezorgen op jouw bezemsteel. Later dit jaar kan je met deze titel aan de slag.

Koa and The Five Pirates of Mara is een 3D-puzzelplatformer in de wereld van Summer in Mara. Ga met Kao en haar vriend Napopo op avontuur om de schatten, die gestolen zijn door piraten, terug te krijgen. Ontdek de eilanden met elk een andere setting. Zo zal je een strand, maar ook een vulkaan tegenkomen. Ook valt er genoeg te verzamelen waardoor het geschikt zal zijn voor iedereen. Deze game zal in de zomer van dit jaar verschijnen.

