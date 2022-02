Youtuber speelt Toto’s Africa na met de muziekinstrumenten uit Zelda: Majora’s Mask

Tu du du du du du duuuu

De Youtuber Bigfatfrown die eerder ook Take on Me van Aha heeft nagespeeld in Zelda’s Majora’s Mask heeft in deze game nu een cover gemaakt van een ander populair nummer. Namelijk Africa van Toto uit 1982. Hij heeft het nummer nagemaakt door verschillende stukken van de hit apart van elkaar op te nemen met de muziekinstrumenten uit Zelda Majora’s Mask. Deze opnames heeft hij vervolgens samengevoegd in één video. Hoewel het originele nummer toch net even anders klinkt is het er wel duidelijk in terug te herkennen. Beluister de cover hieronder: