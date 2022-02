Phantom Breaker: Omnia komt in maart uit op de Switch

Ga vanaf 15 maart de strijd aan in dit 2D-vechtspel!

Phantom Breaker: Omnia werd eind 2020 al aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Wanneer de game uitkomt, zal dit de eerste keer zijn dat dit spel in het Westen uitgebracht wordt. Het YouTube-kanaal van Nintendo heeft vandaag een nieuwe trailer online gezet. In deze video wordt duidelijk dat Switch-bezitters vanaf 15 maart met deze titel aan de slag kunnen. Ook worden er twee nieuwe karakters geïntroduceerd: Maestra en Artifactor. Deze trailer is hieronder te bekijken.

Phantom Breaker: Omnia is een 2D-anime-vechtgame. Het speelt zich af in Tokyo, waar een mysterieuze man genaamd Phantom verschijnt. Hij manipuleert vechters om met elkaar de strijd aan te gaan. De winnaar van deze strijd zal een wens krijgen die in vervulling gaat. Er zijn in totaal 20 verschillende karakters waarmee je kan vechten. Ook zijn er drie verschillende stijlen om te vechten, namelijk Hard, Quick en Omnia. Elke vechtstijl geeft een andere beleving aan het spel en zorgt ervoor dat het ook voor nieuwe spelers toegankelijk is.