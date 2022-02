Nieuwe Animal Crossing-beloningen beschikbaar via My Nintendo

Ontvang voor 400 platina munten en verzendkosten drie rollen cadeaupapier en een stickervel van Animal Crossing!

Vanaf vandaag is er weer een nieuwe beloning beschikbaar in de My Nintendo Store. Het gaat om Animal Crossing: New Horizons-cadeaupapierset. In dit pakket vind je drie verschillende rollen cadeaupapier en een stickervel. Deze rollen cadeaupapier hebben een formaat van 59,4cm bij 84,1cm. Hiervan bevatten twee rollen een ontwerp met de hoofden van Animal Crossing-bewoners en de andere met het bekende bladpatroon. Verder bevat het stickervel de stickers van het Animal Crossing-logo, Isabelle, Judy, Raymond en Tom Nook. Deze gehele Animal Crossing: New Horizons-cadeaupapierset is verkrijgbaar voor 400 platina punten in de My Nintendo Store.

Deze beloning kan je krijgen door 400 platina punten in te wisselen via deze link. Vervolgens kan je de verkregen code hier gebruiken. De verzendkosten zijn €6,99 en kunnen alleen met creditcard betaald worden. Verder is de code slechts 48 uur geldig, dus wacht niet te lang met bestellen. Daarnaast kun je maar één My Nintendo-voorwerp per keer toevoegen aan je bestelling.