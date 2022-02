Dit wordt het programma van Heroes Dutch Comic Con 2022

Zien we jou 26 en 27 maart ook op de beurs?

Op 26 en 27 maart is het dan zover! De deuren van de jaarbeurs zullen dan eindelijk weer worden geopend. Het is dan tijd voor de 10de editie van Heroes Dutch Comic Con! Tijdens deze editie van de Comic Con zullen gamers, comic-liefhebbers en anime-fanaten weer kunnen genieten van talloze activiteiten. In dit artikel gaan wij een aantal van deze activiteiten voor je uitlichten. Pak pen en papier er maar bij en begin alvast met plannen! Er staat namelijk nogal wat op het programma!

Cosplays en props bekijken in de Fan village

In de Fan village kunnen fans van populaire franchises naar verschillende stands. Hier kunnen ze op de foto met cosplayers of hun eigen cosplay tonen. Daarnaast zijn hier ook andere interessante activiteiten te beleven. Zo kun je bij de Rats Nest een oud shirt laten omtoveren in een T-Shirt in post apocalyptische-stijl. Bij de Ghostbusters Dutch division kun je replica’s van de iconische wapens bekijken en je eigen spook jaag-skills laten zien in de Ghostbusters-game. Mochten er tijdens je bezoek aan Comic Con scheuren komen in je cosplay-outfit dan zijn de Cosplay medics er om je outfit te repareren.

Doe mee aan (zwaard) vechtsporten

Ben je een echte fan van vechtsporten dan valt daar ook meer dan genoeg van te zien. Zo kun je bij ZWAARD&STEEN kijken naar middeleeuwse vechtsporten. Wil je meer dan alleen kijken? Dan geven zij hier ook diverse workshops. Deze gaan naast het verkennen van de sport hand in hand met het vergroten van je zelfvertrouwen en het opbouwen van een goede conditie. Ook organisatie Sakura Kai biedt workshops in vechtsporten aan. Zij focussen zich op de Japanse vechtsporten: Japanese Budo, Kendo (soort zwaardvechten) en Naginata (Halberd vechten). Deze zijn gebaseerd op de technieken van de samuarai. Wil jij dus de Jin Sakai in je naar boven halen, dan ben je hier aan het juiste adres.

Ben jij een echte Jedi?

Ook voor Star Wars-fans zal HDCC weer smullen worden! Buiten het bewonderen van vette cosplays en het kopen van merch, kun jij je ook uitleven in de Force Academy. Hier kunnen Star wars-fans leren omgaan met lightsabers. Op de Force Academy is iedereen, ongeacht leeftijd, sportervaring of postuur van harte welkom! Misschien groei jij wel uit tot een levensechte jedi! De workshops zullen beide dagen plaatsvinden om: 11:00, 12:00, 12:45, 14:00, 15:00 en 16:00 uur.

Leer Gundam’s bouwen

Voor Gundam-fans worden er deze editie hele toffe activiteiten georganiseerd! De populaire anime/manga-serie viert dit jaar de veertigste verjaardag van de Gunpla-serie (Gunpla is een afkorting voor Gundam plastic model). Om die reden organiseren Bandai en Side 7 speciale Gunpla-workshops. Deze zijn helemaal gratis bij te wonen. Hier kunnen fans van de anime/manga aan de slag met het in elkaar zetten van hun favoriete Gundam-personages. Mocht je er niet uitkomen dan zitten er ook genoeg coaches klaar die je kunnen helpen met het maken van je Gundam. Voor de fans van de bouwpakketten zijn er ook exclusieve pakketten te koop, die alleen verkrijgbaar zijn op Comic Con. Over deze pakketten lees je meer op de Facebookpagina van Side 7.

Lang leve de koning!

House of Wax is een theatergroep die de beursvloer van Comic Con ieder jaar weer omtovert in een thematisch decor. Dit keer betreft het een zogenaamd Enchanted Forrest. Vanaf hier baan je je een weg naar King’s village waar het leven van Ridder Cor Vermeulen, de koning van de Fantasy en reenactment wereld wordt gevierd middels zang, dans en eervolle gevechten.

Cor Vermeulen was de grondlegger en inspirator voor House of Wax entertainment. Een groep mensen die graag in de rol van middeleeuwse sprookjes en verhalen duiken. Cor kwam vorig jaar te overlijden, vlak nadat hij zijn Koninklijke onderscheiding kreeg voor zijn harde werk aan het nabootsen van historische gebeurtenissen. Tijdens House of Wax loop je de ridderzaal binnen waar hij ligt begraven. Je kan hier uit respect bloemen, brieven en andere dingen neerleggen. House of Wax vindt zaterdag plaats van 10:00 – 12:00, 13:00 – 14:30 uur en 15:30 – 17:00 uur. En op zondag van: 10:00 – 12:00 uur, 13:00 – 14:30 uur en 15:30 – 17:00 uur.

Leer comics tekenen

Op de crowd canvas area kun je weer lekker mee schilderen aan het crowd canvas. Het canvas staat dit maal in het teken van vriendschap en herinneringen. Heb je eerder mee geschilderd dan kun je je naam misschien terugvinden aan het wall of fame-bord. Buiten het schilderen om zijn ook alle andere canvassen te bekijken bij het Crowd Canvas EXPO. Ben jij echte comic-liefhebber dan kun je hier ook deelnemen aan een Comic drawing-workshop. Hier leer je alles wat er bij het tekenen van een comic komt kijken. Bovendien ga je met verschillende tekenopdrachten aan de slag. Ook deze workshop is gratis bij te wonen.

Comic-activiteiten

Een echte Comic Con is niet compleet zonder comic-activiteiten. Buiten de Comic drawing-workshop zijn er dit jaar nog veel meer comicbook-activiteiten te vinden. Uiteraard kun je het werk van grote comic-artiesten aanschouwen. Ook kun je tekenopdrachten geven om de eindresultaten later mee naar huis te nemen. Gedurende het evenement worden er ook meerdere comic-panels gehouden door een aantal van deze artiesten. Hierin vertellen zij alles over hun werk, hun favoriete superhelden en andere boeiende dingen in de wereld van comics.

Professionele teken-feedback

Ben jij zelf een beetje handig met tekenen? Lever in dat geval jouw teken-portfolio in bij de Comics-area. Niemand minder dan David Leach zal hem dan onder de loep gaan nemen. David Leach is een comic-editor voor uitgeverij Titan comics. Hij werkt daar aan verschillende Blade Runner comics en heeft ook graphic novels bewerkt. David maakt op beide dagen een selectie van de artiesten die hij graag persoonlijk zou willen ontmoeten. In deze gesprekken zal hij jou professionele feedback geven, waarvan jouw tekeningen alleen maar beter zullen worden! Mocht je geen Engels spreken, dan is het handig om een vertaler mee te nemen naar deze ontmoeting. Als David besluit jouw portfolio niet te houden wordt het op dezelfde locatie aan je teruggegeven. Wil je meer weten over de portfolio reviews klik dan hier.

Gamen op Esports-niveau

Misschien wel het interessantste gedeelte voor ons. De gaming hal! Hier zullen gamers aan de slag kunnen met diverse spellen. Ook kun je hier kijken naar informatieve panels en meedoen aan leuke challenges op de game-stage. Hierbij kun je denken aan: Q&A’s met stemacteurs E-sports finales van onder andere Leageu of Legends, Super Smash Bros Ultimate en Overwatch. Buiten de toernooien is er ook de mogelijkheid om E-sporters live uit te dagen in een potje Smash of Leageu of Legends. Dit is dus jouw kans om te bewijzen dat jij ook op E-sports-niveau kunt gamen! Voor de retro-liefhebbers zullen er ook allerlei arcadekasten op het evenement staan. Welke dit precies zullen worden is helaas nog niet bekend.

Knalfeest aan geeky-activiteiten!

Buiten alle reeds genoemde activiteiten zul je alle algemene dingen weer kunnen verwachten. De dealerroom zal weer barsten van de kraampjes boordevol vette merchandise, statues en gadgets. Op de mainstage zullen cosplay-catwalks en andere toffe activiteiten worden gehouden. Er zijn ook weer de nodige (stem)acteurs en actrices aanwezig, die staan te popelen om handtekeningen uit te delen en met jou op de foto te gaan. De kans is groot dat ook Nintendo weer aanwezig zal zijn met een paar nieuwe games. Zo te horen wordt Heroes Dutch Comic Con dus weer een knalfeest aan geweldige geeky-activiteiten! Zien we jou eind maart ook op de beurs? Laat het ons weten in de reacties!