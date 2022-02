De eShop-hoogtepunten van januari

Blik terug op alle eShop-hoogtepunten van de maand januari!

De eerste maand van 2022 ligt alweer achter ons. Elke maand komen er een hoop games uit op de Nintendo eShop en dat was in januari niet anders. Het aantal spellen dat maandelijks verschijnt op de Nintendo Switch kan flink oplopen waardoor het lastig kan zijn om een leuke game uit te zoeken. Ben je soms het overzicht een beetje kwijt? Zo gek is dat niet. Gelukkig plaatst Nintendo elke maand een video op haar YouTube-kanaal met de eShop-hoogtepunten van de afgelopen maand.

Nintendo raadt onder andere Windjammers 2, Unforeseen Incidents en Astroneer aan als hoogtepunten van januari. In onderstaand filmpje kan je alle eShop-hoogtepunten bekijken.