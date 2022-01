Sword of Elpisia krijgt nieuwe gameplaybeelden

Check de eerste beelden van de Switch-versie van deze RPG.

RPG-fans kunnen uitkijken naar een nieuwe game. Afgelopen week konden we jullie al melden dat Kemco de RPG Sword of Elpisia later deze maand naar Nintendo’s hybride console zal brengen. De game is ontwikkeld door Exe Create en zal op 10 februari verschijnen. Vandaag hebben we ook nieuwe gameplaybeelden van de game voor je. Sword of Elpisia speelt zich af in In Terra, een wereld waarin opvallend vaak mensen in magische zwaarden veranderen.

In dit fantasierijke avontuur spel je met Aldo die op reis gaat met het Alice, een meisje dat ervoor kiest om een zwaard te worden om haar vrienden te redden. De game kent een wereld vol vijanden welke je te lijf gaat aan de hand van een turn-based vechtsysteem waarbij je onder andere magische zwaarden kunt gebruiken.