Nieuwe Triangle Strategy karaktertrailer gedeeld

Zie het verhaal van Benedict Pascal, de Steward van House Wolffort.

Nintendo heeft een nieuwe karaktertrailer gedeeld voor de opkomende Triangle Strategy. Deze trailer staat helemaal in het teken van Benedict Pascal, de Steward van House Wolffort. Voorheen zijn er al soortgelijke trailers gedeeld voor Roland Glenbrook en Frederica Aesfrost. Naast de strategy RPG-gameplay is de verhaallijn van Triangle Strategy ook een belangrijk onderdeel van het spel. Door het spel heen zal je keuzes moeten maken die de loop van het verhaal drastisch veranderen. Beleger je de stad door deze onder water te laten lopen, wat zonder twijfel veel levens zal kosten? Of sluip je ’s nachts de stad binnen om de legerleiding om te brengen, zonder verdere slachtoffers? Of probeer je het leger te omzeilen en op diplomatieke wijze de strijd te winnen? Die keuze ligt aan jou.

Verder geeft Triangle Strategy je natuurlijk veel manieren om je karakters aan te passen en te laten groeien. Je kunt nieuwe vaardigheden leren en nieuwe wapens aanschaffen die het tij op het slagveld zullen keren. Verder geeft deze trailer ons ook een mooi kijkje naar de prachtige HD-2D visuals die beroemd zijn gemaakt door Octopath Traveler. De muziek is gecomponeerd door Akira Senju, die ook muziek heeft gemaakt voor Fullmetal Alchemist: Brotherhood en Tales of Vesperia: The First Strike. Triangle Strategy komt uit op 4 maart, exclusief op de Switch. Voor nu kan je hier de trailer bekijken. Kijk jij uit naar de release van het spel? Wat vond je van de karaktertrailer? Laat het ons weten in de reacties!