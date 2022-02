MLB The Show 22 aangekondigd voor de Nintendo Switch

Deze honkbalgame maakt zijn debuut op de Nintendo Switch!

MLB The Show was altijd een PlayStation-exclusive, maar eind 2019 werd het duidelijk dat dit niet meer het geval is. Vorig jaar kreeg de Xbox al een versie van deze gameserie. Vandaag is bekendgemaakt dat er een Switch-versie komt van MLB The Show 22. Dit is voor het eerste dat MLB The Show op een Nintendo console verschijnt. Deze honkbalgame zal op 5 april verschijnen op de Nintendo Switch.



In MLB The Show 22 kan je onder andere aan de slag met Road to the Show en Franchise mode. Daarnaast zal deze titel “cross-platform play” hebben met PS en Xbox. Ook kan je jouw voortgang tussen de verschillende platforms gebruiken. Hieronder kan je de aankondigingstrailer van deze titel bekijken. Hierin wordt ook aangekondigd dat Shohei Ohtani van de Angels op de cover zal komen te staan.