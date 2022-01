The Longest Road on Earth krijgt launchtrailer

Deze verhalende game laat je niet zomaar los!

The Longest Road on Earth verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch. Deze wat aparte verhalende game kwam vorig jaar mei naar Steam, waar het goed werd ontvangen. Nu kunnen we deze korte verhalen ook op de Switch beleven. Om de release te vieren heeft uitgever Raw Fury een releasetrailer online gezet, waar de titel nog even in het zonnetje wordt gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

The Longest Road on Earth is een persoonlijke verhalende ervaring. Speel vier korte verhalen, waar grotendeels de meeste gameplay mechanics zijn weggehaald. Zelfs het dialoog is weggehaald. Wat je overhoud is een verhaal dat grotendeels verteld wordt door middel van je eigen beleving: wat doen de personages? Wat doen ze hier, wat ervaren ze en hoe gaan ze hiermee om? Dit alles wordt vergezeld door prachtige nostalgische soundtracks, gezongen door de ontwikkelaars zelf.