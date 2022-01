Super Mario-film wordt goed geheim gehouden

Zelfs de stemacteur van Luigi zegt niets te weten.

Als we geruchten moeten geloven zijn er jaren geleden meerdere Netflix-shows geannuleerd omdat Nintendo niet blij was met leaks die de ronde deden over een Zelda-serie en een Star Fox-serie. Echter heeft ze dit niet weerhouden om helemaal niet de filmwereld in te gaan, want zoals bekend komt er een Super Mario-film. Deze film, gemaakt door Illumination (o.a. van de Minions), zal flink wat sterren uit de kast halen. Zo zal onder andere Chris Pratt, Mario spelen en Charlie Day is Luigi.

In een gesprek met Jimmy Kimmel laat Charlie Day weten dat ze erg voorzichtig zijn met het script van de film. Als acteur van Luigi moet die wat zinnen inspreken, maar verder weet die niets over het verhaal. Hij grapt nog een beetje over dat het komt omdat hij Luigi is, maar toch laat dit zien hoe graag ze leaks willen voorkomen.

“I’m playing Luigi, in fact, I just was recording that this morning and I’d love to tell you all about it but they are top secret with that stuff…I know nothing…Mario’s probably in the know, but they don’t tell Luigi anything.” Charlie Day

Het volledige gesprek met meer dan het Mario-stukje is hieronder te zien.