Prison Architect krijgt nieuwe Perfect Storm DLC

Naast een betaalde DLC heeft de game ook een gratis update gekregen!

Prison Architect is een bouw-simulatiespel waarin je een gevangenis bouwt en je gevangenen tevreden probeert te houden. De game is sinds 2018 op de Switch te spelen en kreeg afgelopen week plotseling een nieuwe DLC. Deze DLC, Perfect Storm genaamd, geeft je nieuwe calamiteiten om rekening mee te houden terwijl je speelt. Zo kunnen er bijvoorbeeld stormen, rattenplagen of hittegolven je gevangenis plagen. Hoe je hiermee om gaat ligt natuurlijk helemaal aan jouw speelstijl als directeur! De DLC is nu te kopen voor €9,99.

Maar dat is niet het enige. Naast de betaalde DLC heeft Prison Architect ook een gratis update gekregen. Deze update heet “The Tower” en introduceert een aantal nieuwe dingen. Zo worden onder meer verschillende soorten planten, vloeren en politiehonden geïntroduceerd. Daarnaast is er nu ook een “Non Lethal Sniper Policy” waarmee je je snipers de opdracht kunt geven om met rubberen kogels te schieten. Als je gevangen hiermee worden neergeschoten zijn ze bewusteloos in plaats van dood. De volledige lijst aan toevoegingen kun je hier lezen.